Calciomercato Napoli, primi due colpi in arrivo? Rai: si stringe per Badiashile e Favasuli

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Il Napoli si muove anche per il mercato in uscita. Il Parma pensa a Ngonge e per Lang all'Ajax bisogna aspettare la cessione di Godts al PSG.

Il Napoli prova ad accelerare sul mercato in entrata. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato nel corso del pomeriggio a RaiNews 24, il club azzurro sta stringendo sia per Costantino Favasuli del Catanzaro sia per Benoit Badiashile del Chelsea. Due operazioni sulle quali il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per consegnare nuovi rinforzi a Massimiliano Allegri.

Il Parma valuta Ngonge, decisivo l'asse Cherubini-Manna

Novità anche sul fronte delle uscite. Il Parma sta valutando Cyril Ngonge, tra i giocatori che potrebbero lasciare il Napoli durante questa sessione. A favorire un'eventuale trattativa potrebbero essere gli ottimi rapporti tra Federico Cherubini e Giovanni Manna: fu proprio l'attuale dirigente del Parma a portare Manna alla Juventus. Una pista, dunque, da tenere sotto osservazione nei prossimi giorni.

Lang-Ajax, prima deve partire Godts

Resta viva anche la possibilità di un ritorno di Noa Lang all'Ajax, ma prima servirà un altro movimento. Secondo Venerato, i Lancieri devono infatti attendere la cessione, considerata imminente, di Mika Godts al Paris Saint-Germain. Soltanto dopo l'uscita del belga l'Ajax potrebbe muoversi concretamente per Lang, liberando potenzialmente un altro spazio nell'attacco del Napoli.