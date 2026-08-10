Sondaggio per Agustin Giay: il 2004 del Palmeiras è solo un'alternativa

Sondaggio per Agustin Giay: il 2004 del Palmeiras è solo un'alternativaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 19:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Nome nuovo per la fascia destra del Napoli. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto, nelle ultime settimane il club azzurro si è informato sulla situazione di Agustín Giay, terzino destro argentino classe 2004 di proprietà del Palmeiras. Sarebbe però solo un'alternativa a Costantino Favasuli.

Agustin Giay sul taccuino del Napoli

Il giovane laterale è dunque uno dei profili finiti sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Al momento, però, Giay non rappresenta una priorità per il Napoli, che per quella posizione sta concentrando soprattutto i propri sforzi su Costantino Favasuli.