Iaccarino-Arezzo non si chiude? Ci prova il Bari: le ultime sul play del Napoli

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Gennaro Iaccarino è reduce dall'esperienza in Toscana e l'Arezzo vorrebbe riaverlo. Sul regista di proprietà del Napoli c'è però anche il Bari.

Il futuro di Gennaro Iaccarino sarà ancora lontano dal Napoli. Dopo essere stato uno dei punti di riferimento del centrocampo dell'Arezzo nell'ultima stagione, il classe 2003 è nuovamente al centro delle valutazioni di mercato. Il club toscano è convinto di poter riportare il regista in amaranto e punta sulla continuità rispetto al percorso già intrapreso dal calciatore.

Arezzo fiducioso, ma anche il Bari pensa a Iaccarino

La strada verso un ritorno all'Arezzo, però, non è ancora completamente libera. Anche il Bari ha infatti messo gli occhi su Iaccarino e potrebbe provare a inserirsi nella corsa al centrocampista di proprietà del Napoli. Un elemento da tenere in considerazione è la comune proprietà di Arezzo e Bari, che potrebbe incidere sulle valutazioni relative alla prossima destinazione del giocatore. Il Napoli dovrà dunque decidere quale soluzione possa garantire a Iaccarino il percorso migliore per proseguire la propria crescita. A riportarlo è La Gazzetta del Mezzogiorno.