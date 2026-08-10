Napoli su Tiago Gabriel? Ds Lecce: "Attenzionato dalle big, ma nessuna trattativa"

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Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha parlato anche di Tiago Gabriel, difensore classe 2004 accostato anche al Napoli.

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Geubbels, ha parlato del mercato della squadra salentina. Queste le sue considerazioni: "Dobbiamo fare delle cose giuste. Sappiamo che in alcuni ruoli dobbiamo essere rinforzati. Non ho mai nascosto le necessità sugli esterni offensivi, in cui arriveranno due elementi, ed un terzino destro per fare il vice da Danilo Veiga. Per il resto sappiamo che il nostro mercato è anche molto legato alle uscite".

Il ds del Lecce Trinchera su Tiago Gabriel

"Ha dimostrato il suo potenziale e su di lui ci sono diverse squadre, anche e soprattutto di calcio internazionale ed europee. Ci sono state numerose manifestazioni d’interesse ma ancora nessuna trattativa, tuttavia non escludo che ci siano le condizioni perché queste possano essere intavolate a breve. Questa società però ha tutto per farsi trovare pronta e rimpiazzarlo prontamente, sappiamo come muoverci".