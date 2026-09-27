Futuro Lobotka, ADL ha una carta per il rinnovo: rimandate le sirene di Spalletti

Lobotka, futuro da definire al Napoli: il club può rinnovare fino al 2028, mentre la Juventus resta sullo sfondo.

Non soltanto Frank Anguissa: nei prossimi mesi il Napoli dovrà affrontare anche il dossier relativo al futuro di Stanislav Lobotka. Come riferisce Tuttomercatoweb, il centrocampista slovacco è nell’ultimo anno dell’attuale accordo, ma il club dispone di un’opzione unilaterale per estenderlo fino al 2028. Una possibilità che permetterebbe alla società di Aurelio De Laurentiis di evitare una partenza a parametro zero e, contemporaneamente, di avere più tempo per scegliere se continuare con l’ex Celta Vigo oppure valutare eventuali offerte.

Lobotka resta centrale per Allegri, ma età e futuro pesano sulle valutazioni

Sul campo Lobotka continua a essere un elemento importante per Massimiliano Allegri: sei presenze e 516 minuti in questa prima parte di stagione, impreziositi dal gol decisivo contro il Bologna, arrivato al termine dell’azione sviluppata da Kevin De Bruyne e Favasuli. Anche la possibile soluzione del doppio play potrebbe aumentare ulteriormente il suo peso tattico. Il Napoli sarebbe orientato a esercitare l’opzione, rimandando però la decisione definitiva sul futuro: rendimento, condizioni fisiche, età e offerte di mercato saranno determinanti. Sullo sfondo resta anche l’interesse della Juventus, dove Luciano Spalletti conosce molto bene le qualità dello slovacco.