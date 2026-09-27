Napoli-Meret, rinnovo da decidere: possibile incontro con Pastorello entro fine 2026

Futuro Meret in bilico: il Napoli valuta il rinnovo, possibile summit con Pastorello entro fine anno.

Il futuro di Alex Meret resta uno dei temi da affrontare in casa Napoli. Come riferisce Tuttomercatoweb, il portiere ha un contratto in scadenza nel giugno 2027 e nei prossimi mesi club ed entourage dovranno fare le rispettive valutazioni. Arrivato in azzurro otto anni fa, Meret aveva iniziato la stagione da titolare nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, prima dell'infortunio che dovrebbe consentirgli di tornare a disposizione soltanto dopo la sosta. La volontà manifestata dal giocatore in estate era stata chiara: “Qui mi trovo molto bene e se c'è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio far bene come tutti”.

Meret-Napoli, possibile incontro con Pastorello nei prossimi mesi

Il momento del summit non è ancora arrivato, ma Federico Pastorello, agente del portiere, potrebbe incontrare la dirigenza del Napoli nei prossimi mesi, verosimilmente entro la fine del 2026, per chiarire programmi e prospettive. L'eventuale rinnovo dipenderà anche dal ruolo che il club intenderà affidare a Meret: una conferma da protagonista potrebbe favorire il prolungamento, mentre uno scenario differente potrebbe portare le parti a separarsi. Nel frattempo, l'obiettivo del portiere è recuperare completamente dall'infortunio e provare a riconquistare la titolarità.