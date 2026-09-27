Rinnovo De Bruyne, il Napoli e l'entourage hanno già preso una prima decisione

Kevin De Bruyne smentisce dal ritiro del Belgio le voci su un possibile addio al Napoli. Il centrocampista vuole pensare più avanti al futuro, non ora.

Nessuna intenzione di interrompere anticipatamente la sua esperienza al Napoli. Dal ritiro della nazionale belga, alla vigilia della sfida contro l'Italia, Kevin De Bruyne fa chiarezza sulle indiscrezioni circolate durante l'estate e ribadisce la volontà di continuare il suo percorso in azzurro: "Non ho mai pensato di lasciare Napoli, non ne ho parlato con nessuno". Dopo una prima stagione fortemente condizionata anche dai problemi fisici, il 35enne è ripartito con un gol e un assist nei primi 353 minuti disputati in 6 presenze. Numeri che accompagnano la volontà del belga di assumere un ruolo sempre più centrale nella squadra di Massimiliano Allegri.

De Bruyne e il futuro: decisioni rinviate a fine stagione

Resta sullo sfondo la questione contrattuale. De Bruyne è legato al Napoli fino a giugno 2027, con il club che vanterebbe un'opzione per prolungare l'accordo di un'altra stagione. Secondo quanto riferito da TMW, però, né la società né l'entourage del centrocampista hanno intenzione di accelerare le valutazioni sul futuro. Lo stesso belga preferisce concentrarsi esclusivamente sul presente: "Oggi non voglio pensare troppo al futuro". Ogni ragionamento sarà quindi rimandato al termine della stagione, mentre adesso la priorità di De Bruyne è ritrovare continuità e trascinare il Napoli.