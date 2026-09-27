Calciomercato Napoli, dalla Germania: occhi su un centrocampista del Monaco

Al Napoli piace Mamadou Coulibaly, centrocampista francese classe 2002 del Monaco. Gli azzurri non sono però gli unici interessati.

Un nuovo nome entra nel radar del Napoli in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato in Germania da Fussball News, il club partenopeo sta monitorando Mamadou Coulibaly, centrocampista francese classe 2002 del Monaco. Gli azzurri non sono però gli unici interessati: sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Atletico Madrid, Brentford e Newcastle. Al momento nessuna delle società avrebbe presentato un'offerta ufficiale, ma i primi sondaggi potrebbero arrivare in vista della finestra invernale.

Coulibaly piace al Napoli: valutazione da 35-40 milioni

Mancino e forte fisicamente, Coulibaly viene apprezzato soprattutto per la sua versatilità. Può essere utilizzato al centro della mediana ma anche spostarsi sulla destra, oltre a garantire capacità di inserimento. Caratteristiche che avrebbero attirato l'attenzione del Napoli, alla ricerca di possibili rinforzi per il centrocampo.

Il Monaco vuole blindarlo fino al 2030

Un'eventuale operazione, soprattutto a gennaio, si presenta però complicata. Il Monaco valuta Coulibaly tra i 35 e i 40 milioni di euro e punta contemporaneamente a prolungare il suo contratto fino al 2030. Una strategia che rende al momento altamente improbabile una partenza durante il mercato invernale, anche se Napoli e le altre società interessate continueranno a seguirne l'evoluzione.