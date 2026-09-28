Calciomercato Napoli, conferme su Coulibaly: piace il talento del Monaco

Il Napoli continua a guardare al mercato internazionale alla ricerca di nuovi profili per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca Fussball News, troverebbero conferma le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra sull'interesse azzurro per Mamadou Coulibaly, centrocampista francese classe 2002 di proprietà del Monaco. Il giovane talento avrebbe attirato l'attenzione di diversi club di Bundesliga, Premier League e Serie A, rendendo la concorrenza particolarmente importante.

Chi è Mamadou Coulibaly

Coulibaly è un centrocampista mancino, longilineo e dotato di una buona struttura fisica. Una delle caratteristiche più interessanti è la sua duttilità tattica: può essere utilizzato sia come riferimento centrale della mediana sia come mezzala, ruolo nel quale può sfruttare la capacità di inserirsi e accompagnare l'azione offensiva. Gli azzurri, però, non sarebbero gli unici sulle sue tracce: anche l'Atletico Madrid e diversi club tedeschi avrebbero mostrato interesse per il centrocampista del Monaco.