Rrahmani-Napoli, intesa per il rinnovo: svelate durata e cifre del nuovo contratto

Rrahmani e il Napoli verso il rinnovo: intesa fino al 2029 e ingaggio da circa 3,8 milioni.

Il futuro di Amir Rrahmani sembra destinato a essere ancora a lungo con la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’intesa per il prolungamento del contratto del difensore kosovaro sarebbe stata raggiunta già al termine della scorsa stagione. L’accordo dovrebbe portare la scadenza fino al 2029, anche se manca ancora l’ufficialità del club. L’attuale contratto scade nel 2027 e prevede già un’opzione per il 2028: tutti elementi che confermano la volontà di proseguire insieme.

Rrahmani, nuovo contratto da 3,8 milioni: respinte le sirene dall’estero

Il possibile nuovo accordo dovrebbe prevedere un ingaggio di circa 3,8 milioni di euro a stagione. Una scelta che rafforzerebbe ulteriormente la centralità di Rrahmani nel progetto azzurro dopo le proposte arrivate nei mesi scorsi da Inghilterra, Turchia e Arabia Saudita. Arrivato a Napoli nel 2020, il centrale è diventato negli anni uno dei punti di riferimento della difesa e continua a esserlo anche con Massimiliano Allegri: in questo avvio di stagione ha totalizzato 6 presenze, un assist e 540 minuti.