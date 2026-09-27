Anguissa-Inter, spunta il retroscena: i nerazzurri ci hanno già provato due volte

Anguissa nel mirino dell’Inter: spunta il doppio retroscena di mercato mentre il rinnovo con il Napoli resta fermo.

Il futuro di Frank Anguissa torna ad accendere il mercato. Il centrocampista è legato al Napoli fino al 30 giugno 2027 e, al momento, non sarebbe stato trovato un accordo per prolungare il contratto. Una situazione seguita con attenzione dall’Inter, il cui interesse per il camerunense avrebbe però radici molto più lontane. Come racconta oggi Tuttosport, infatti, i nerazzurri avevano già messo gli occhi su Anguissa in due differenti momenti della sua carriera.

Inter su Anguissa, il primo interesse ai tempi del Marsiglia

Il primo corteggiamento risalirebbe al periodo tra il 2016 e il 2018, quando Anguissa si mise in evidenza con l’Olympique Marsiglia, senza che si arrivasse però a una vera trattativa. L’Inter sarebbe poi tornata sul centrocampista nell’inverno del 2025, quando il suo contratto con il Napoli si avvicinava alla scadenza, prima che il club azzurro esercitasse l’opzione per prolungarlo. Adesso lo scenario potrebbe cambiare nuovamente: “L’Inter su Anguissa non è una novità”, scrive il quoatidiano, sottolineando come a fine stagione i nerazzurri potrebbero cercare proprio un rinforzo di sostanza per il centrocampo.