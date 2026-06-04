Ag. Spinazzola annuncia: "C'è l'accordo per il rinnovo! Aveva altre offerte, ma vuole il Napoli"

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Leonardo Spinazzola rinnoverà il suo contratto con il Napoli: c'è l'annuncio dell'agente Davide Lippi.

A StileTv, nel corso della trasmissione ‘Salite sulla giostra’, è intervenuto Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola: “Rinnovo? Abbiamo un accordo, non c’è ancora la firma sul contratto ma c’è un accordo con la società. In questi sei mesi sono stato contattato da mezzo mondo, ho ricevuto offerte veramente molto importanti, per chiunque, sia per il giocatore sia per la situazione che si è creata, perché era in scadenza. Leonardo ha sempre espresso la volontà di restare a Napoli ed è stata subito accontentata, sia da parte mia che da parte del club. Si merita tutto il bene del mondo, lui e la sua famiglia sono contentissimi di restare a Napoli, hanno trovato una bella alchimia con la piazza, in campo ha dato un apporto importante quindi va tutto bene. Il Napoli ha creduto in lui e lui nel progetto, ha chiesto esplicitamente di stare a Napoli, senza dubbi. Anche sulla valutazione del contratto non ci fu una trattativa serrata; lui poteva andare in altre squadre e guadagnare di più, ma non parliamo di squadre italiane.

Rinnovo a prescindere dall’allenatore? Gli allenatori sono determinanti, ma chiunque sia il tecnico immagino che sarà felice di poter usufruire di un calciatore come Leonardo. Non è stato importante solo tecnicamente, ma si è sempre sentito al centro del gruppo e del progetto. Chiunque arrivi, Leo sarà un plus: consapevole dell’età, si metterà a disposizione su tutti gli aspetti. Infortuni? È ora di smetterla con questa narrativa, lui è un calciatore sano che ha giocato più di 45 partite e sono pochi i giocatori di corsa che registrano questi numeri. Lui sta bene, si autogestisce e l’esperienza che ha glielo permette. Quando sta bene, dà tutto, altrimenti fa un turno di riposo, ma questo fa parte della gestione di un atleta sopra i trent’anni. In questi due anni si è visto l’attaccamento che ha avuto alla maglia, e la figura che ha rappresentato nello spogliatoio. Allegri troverà sicuramente una rosa costruita per lo scudetto, così come lo era l’anno scorso. Credo che il Napoli abbia avuto un mese e mezzo di continui infortuni che avrebbero danneggiato chiunque, ma resta una squadra fortissima dove ci sono anche alcuni che devono ancora mostrare le proprie qualità. Qualche operazione magari verrà fatta per migliorare ulteriormente, è una rosa già pronta ma lo sarà ancora di più dopo il mercato che Manna farà con la proprietà come solo loro sanno fare.

Conte? Lui ha fatto un grande lavoro, di attenzione, meticolosità e quotidianità, oltre che di grande preparazione fisica e atletica. I giocatori che hanno lavorato con Conte poi si ritrovano questi elementi in futuro. Quando ti trovi con sette giocatori in meno in un mese è difficile, eppure è arrivato secondo. Tutti gli allenatori che sono arrivati dopo di lui hanno giovato del lavoro che Antonio ha lasciato, quindi chi arriverà, troverà sicuramente una squadra ben preparata”.