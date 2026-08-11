L'agente di Favasuli è a Castel di Sangro: si chiude per il primo colpo?

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Ieri a Castel di Sangro è arrivato Mario Giuffredi, agente di diversi giocatori del Napoli. Tra i suoi assistiti figurano Politano, Di Lorenzo, Vergara, Marianucci e Folorunsho, oltre a Costantino Favasuli, giovane terzino destro classe 2003 di proprietà del Catanzaro e nel giro dell’Under 21. La presenza del procuratore nel ritiro abruzzese si inserisce dunque nel quadro delle operazioni di mercato che riguardano il club azzurro, con diversi dossier da approfondire e situazioni da monitorare.

Favasuli, il rinforzo per la fascia destra

Proprio Favasuli rappresenta uno dei profili sui quali il Napoli ha puntato per completare la rosa. Il terzino destro, 22 anni, è stato infatti individuato dalla società come il giocatore ideale per completare la coppia sulla fascia con Giovanni Di Lorenzo. L’obiettivo è garantire ad Allegri una soluzione affidabile e giovane nel ruolo, affiancando al capitano azzurro un elemento capace di offrire alternative e prospettiva.