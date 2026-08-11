Zeballos sta sfumando: il Celta chiude e il Napoli non vuole rilanciare

Zeballos sta sfumando: il Celta chiude e il Napoli non vuole rilanciare
Oggi alle 10:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Il Napoli rischia di perdere definitivamente Exequiel Zeballos. Il Celta Vigo conta infatti di chiudere oggi l’operazione con il Boca Juniors, arrivando così alla stretta finale per l’attaccante argentino.

Napoli, sfuma Zeballos: il Celta accelera

Questa volta, inoltre, il calciatore sembra orientato ad accettare la proposta del club spagnolo. Per il Napoli, dunque, il tempo stringe: se la società azzurra non dovesse rilanciare, Zeballos potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Celta. Lo fa sapere Ciro Venerato al Tg Sport Rai. 