Badiashile-Napoli, accordo su cifre ma Chelsea chiede obbligo di riscatto

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La trattativa va avanti a oltranza. Da ieri il Napoli ha intensificato il confronto con il Chelsea per provare a sbloccare l’acquisto di Benoit Badiashile, difensore centrale mancino e fisicamente strutturato, con il quale il club azzurro ha già raggiunto da settimane un’intesa di massima. L’ultimo ostacolo resta però la formula dell’operazione. La proposta del Napoli soddisfa il Chelsea sul piano economico, con tre milioni di euro per il prestito e 15 milioni per il diritto di riscatto, ma non sulla modalità. Il club inglese continua infatti a chiedere l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Gli azzurri stanno provando a far cambiare posizione ai Blues, anche aumentando la cifra iniziale del prestito da tre a cinque milioni. Il Chelsea, però, non sembra intenzionato a cedere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Badiashile spinge, Allegri aspetta

Il pressing del Napoli prosegue e anche Badiashile sta cercando di spingere per la soluzione azzurra. Per il difensore francese, finito ai margini del progetto tecnico del Chelsea, il trasferimento rappresenterebbe un’importante occasione per rilanciarsi e ritrovare continuità. La volontà del giocatore potrebbe quindi diventare un fattore nella trattativa, mentre le due società continuano a confrontarsi sulla formula. Il Napoli non intende mollare e prova a trovare il punto d’incontro definitivo.