Ultim'ora Lukaku-Fenerbahce, prime visite in segreto! Ora nuovi test e garanzie bancarie

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Nuovi dettagli sulla cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce. Secondo Ciro Venerato al Tg Rai Sport, l’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di 6 milioni di euro più 2 milioni di bonus, come anticipato nella serata di ieri. Adesso la parola passa ai legali delle due società, chiamati a definire le necessarie garanzie bancarie prima di procedere con gli ultimi passaggi burocratici.

Lukaku-Fenerbahce, accordo raggiunto: mancano solo firme e annuncio

Nel frattempo, Lukaku ha svolto ieri in gran segreto una prima parte delle visite mediche in Belgio per conto del club turco. La seconda parte degli accertamenti verrà completata in Turchia, ma soltanto dopo il via libera definitivo da parte dei due club. L’attaccante belga attende ora soltanto una chiamata dal suo agente. Il più è fatto: restano da completare le firme e il successivo annuncio ufficiale.