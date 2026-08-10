Altra beffa dal mercato? Zeballos il terzo giocatore 'bloccato' che va altrove

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Prima Gila, poi Khalaili e ora Zeballos. Sono diversi i giocatori individuati dal Napoli e per i quali il club azzurro si è mosso in anticipo, arrivando anche a trovare un accordo economico con gli stessi calciatori. Eppure, in nessuno dei tre casi la trattativa è arrivata alla fumata bianca. Gila, dopo essere stato seguito dal Napoli, è finito al Milan. Khalaili, invece, è sfumato dopo essere stato vicino all’Inter, con l’operazione successivamente saltata per le visite mediche. Ora è il turno di Exequiel Zeballos, che sembra ormai a un passo dal Celta Vigo.

Calciomercato, il Napoli è ancora fermo

Il filo conduttore delle tre operazioni è chiaro: il Napoli ha individuato i profili, si è mosso per tempo e ha ottenuto il gradimento dei giocatori, ma non è riuscito a trasformare l’interesse in acquisti concreti. Nel frattempo, le concorrenti hanno approfittato delle difficoltà degli azzurri per inserirsi e chiudere le operazioni. L’ultimo caso, quello di Zeballos, rischia di essere l’ennesima occasione sfumata. E così, mentre il mercato entra nella sua fase più calda, il Napoli resta ancora fermo a zero acquisti, nonostante i numerosi obiettivi individuati e le trattative avviate nelle scorse settimane.