Ajax, offerta monstre dal PSG per Godts: con quei soldi poi assalto a Lang?

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Il PSG prepara un'offerta da 55 milioni per il talento belga. In caso di cessione, l'Ajax potrebbe muoversi per riportare ad Amsterdam Lang.

Il futuro di Noa Lang potrebbe intrecciarsi con quello di Mika Godts. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Paris Saint-Germain continua a spingere per l'attaccante belga dell'Ajax e sarebbe pronto a presentare una nuova offerta da 55 milioni di euro. Il club olandese non vorrebbe privarsi facilmente del classe 2005, acquistato dal Genk per appena 400mila euro, ma davanti a una proposta di questa portata potrebbe aprire alla cessione. E proprio in quel caso uno dei profili valutati per la sostituzione sarebbe quello di Lang, attualmente al Napoli.

Ajax, Lang può tornare se parte Godts

La possibile cessione di Godts potrebbe dunque riaprire concretamente le porte dell'Ajax a Noa Lang, cresciuto proprio nel settore giovanile dei Lancieri prima di lasciare Amsterdam. Un affare da 55 milioni per il belga rappresenterebbe inoltre la quinta cessione più ricca nella storia dell'Ajax, alle spalle soltanto di Antony, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt e Lisandro Martínez. Il Napoli resta quindi alla finestra: l'eventuale fumata bianca tra PSG e Ajax potrebbe generare un effetto domino e trasformare l'interesse olandese per Lang in una vera trattativa.