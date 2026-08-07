Vlahovic-Napoli, Romano smentisce: "Affare impossibile, non c'è nulla!". Il motivo
Dusan Vlahovic non rappresenta una pista concreta per il Napoli. Il nome dell'attaccante serbo, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus, è stato accostato più volte al club azzurro nelle ultime settimane, anche alla luce dei possibili cambiamenti nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Gli elevati costi dell'eventuale operazione, però, rendono di fatto impraticabile questa soluzione.
Vlahovic-Napoli, non c'è trattativa
A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube. L'esperto di mercato ha escluso l'esistenza di contatti concreti tra le parti: "Per costi il Napoli considera impossibile l'operazione Vlahovic. Ad oggi non c'è nulla". Una presa di posizione netta che, almeno per il momento, permette di depennare il serbo dalla lista dei possibili rinforzi per l'attacco azzurro. Il Napoli continuerà dunque a valutare profili differenti qualora dovesse rendersi necessario l'arrivo di un'altra punta.
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