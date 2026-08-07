Gatti non è uscito dai radar del Napoli: la Juventus fa il prezzo

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Napoli, occhi su Gatti: la Juventus fissa il prezzo del difensore

Il Napoli continua a monitorare il mercato dei difensori e tra i nomi valutati è emerso anche quello di Federico Gatti. Il centrale della Juventus sarebbe entrato nei radar del club azzurro, con il direttore sportivo Giovanni Manna e l’allenatore Massimiliano Allegri interessati al profilo del giocatore per completare il reparto arretrato. La situazione, però, resta ancora in una fase iniziale e non ci sarebbero stati passi concreti verso la definizione dell’operazione.

Trattativa complessa: servono 25 milioni per convincere i bianconeri

L’eventuale trasferimento di Gatti al Napoli non si presenta semplice, soprattutto per le richieste della Juventus. Il club bianconero, infatti, avrebbe fissato una valutazione importante per il difensore, considerando necessaria un’offerta vicina ai 25 milioni di euro per aprire un tavolo di confronto. Una cifra che rappresenta la base da cui partire per qualsiasi possibile trattativa. Al momento, dunque, il futuro del centrale resta legato alle prossime mosse dei due club, con il Napoli pronto a valutare eventuali sviluppi e la Juventus intenzionata a tutelare il valore del proprio giocatore.