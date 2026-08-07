Lukaku via, dal Belgio: contatti col Monaco, ma c'è il nodo ingaggio! Resiste un'altra pista
Il futuro di Romelu Lukaku resta lontano dal Napoli, ma la ricerca della prossima destinazione è ancora in corso. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato belga Sacha Tavolieri, negli ultimi giorni il Monaco ha effettuato un primo approccio con l'entourage di Big Rom per capire le condizioni di un'eventuale operazione. Una pista da tenere sotto osservazione, anche se al momento presenta un ostacolo economico particolarmente importante.
Monaco frenato dall'ingaggio, Atlanta United continua a trattare
Il principale problema per il Monaco è infatti rappresentato dallo stipendio di Lukaku, che si aggira intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che rende il dossier molto complesso per il club del Principato. Nel frattempo resta viva la soluzione MLS: sempre secondo Tavolieri, l'Atlanta United continua a dialogare con gli agenti dell'attaccante belga. Il Napoli attende sviluppi, con la cessione di Lukaku che rappresenta uno dei principali nodi da sciogliere nel mercato in uscita degli azzurri.
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