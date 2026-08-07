Non solo Napoli: Gabriel Jesus accostato anche a Milan e Como

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Napoli, contatti per Gabriel Jesus: l’affare dipende dalle cessioni in attacco

Il Napoli valuta il mercato degli attaccanti e tra i profili monitorati c’è anche Gabriel Jesus. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il club azzurro avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del centravanti brasiliano dell’Arsenal, il cui contratto con i Gunners è attualmente in scadenza tra un anno. Il giocatore, inoltre, ha recentemente cambiato agente, affidandosi al gruppo Branchini, lo stesso che segue anche Massimiliano Allegri.

Arsenal disponibile alla cessione: il Napoli valuta l’opportunità

Il nuovo legame con l’agente avrebbe favorito l’inserimento del Napoli, considerando anche che in passato Gabriel Jesus era stato proposto al Milan. La società inglese, però, al momento non prenderebbe in considerazione la formula del prestito: l’eventuale uscita del brasiliano sarebbe possibile soltanto a titolo definitivo, salvo un rinnovo con l’Arsenal che potrebbe cambiare gli scenari. Sul giocatore si sono informati anche altri club, tra cui il Como, mentre in passato il suo nome era stato accostato anche a Juventus e Milan. L’operazione con il Napoli resta dunque possibile, ma legata alle strategie del reparto offensivo. Gli azzurri potrebbero affondare il colpo soltanto in caso di una doppia cessione, quella di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca.