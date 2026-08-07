Occhio a Favasuli: una big portoghese prova ad anticipare il Napoli

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Napoli, doppia sfida sul mercato: Sporting e Celta insidiano gli azzurri

Il Napoli deve accelerare per chiudere alcune operazioni in entrata e fronteggiare la concorrenza di altri club interessati ai suoi obiettivi. Tra questi c’è Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro, per il quale la società azzurra avrebbe già raggiunto un’intesa sia con il giocatore sia con il club calabrese. L’affare sembrava ormai indirizzato verso la conclusione, ma nelle ultime ore si è registrato l’inserimento dello Sporting.

Favasuli e Zeballos, il Napoli deve difendersi dagli assalti

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’interesse dei portoghesi non preoccupa particolarmente il Napoli, forte degli accordi già raggiunti, anche se la proposta economica dello Sporting sarebbe comunque da valutare con attenzione. La concorrenza, dunque, resta presente e potrebbe influire sui tempi della chiusura. Situazione simile per Exequiel Zeballos, attaccante del Boca Juniors seguito da tempo dagli azzurri. Sul talento argentino è piombato il Celta Vigo, deciso a inserirsi nella corsa: il club spagnolo starebbe facendo sul serio e il sorpasso ai danni del Napoli non appare più così distante. Gli azzurri dovranno quindi muoversi con attenzione per evitare di perdere due obiettivi già individuati.