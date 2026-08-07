Ultim'ora Calciomercato Napoli, il Monaco smentisce l'interesse per Lukaku: c'è un'altra pista in piedi

vedi letture

Il Napoli continua a cercare una sistemazione per Lukaku. La MLS resta aperta ma ancora lontana dall'intesa, mentre viene smentito l'interesse del Monaco.

Il Napoli continua a lavorare per trovare una nuova sistemazione a Romelu Lukaku, ormai in uscita dal progetto azzurro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, resta in piedi la possibilità di un trasferimento all'Atlanta United in MLS, ma al momento le condizioni economiche dell'operazione non permettono di arrivare a un accordo. "C'è il discorso di Atlanta, ma per ora i numeri non tornano. Vedremo se si riuscirà a sbloccare", ha spiegato l'esperto di mercato, sottolineando comunque come Lukaku sia disponibile a valutare anche altre opportunità.

Il Monaco smentisce l'interesse per Lukaku

Arriva invece una chiusura netta sulla possibilità di vedere Big Rom al Monaco. Nelle ultime ore si era parlato di contatti e di una possibile trattativa per riportare il belga in Ligue 1, ma Romano ha ridimensionato completamente la pista: "Il Monaco ci fa sapere che non è interessato a Lukaku e che ha altre idee, quindi non c'è nulla". Il club del Principato avrebbe infatti altre priorità per il proprio mercato. Resta dunque da individuare la destinazione giusta per Lukaku, con il Napoli che spera di sbloccarne la cessione anche per poter intervenire nuovamente in attacco.