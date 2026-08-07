Gabriel Jesus-Napoli, Romano: "E' stuzzicato dall'idea, Branchini parlerà con Manna"

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Romano rilancia Gabriel Jesus al Napoli: incontro con Branchini e apertura del brasiliano.

La presenza di Giovanni Branchini nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro continua ad alimentare le indiscrezioni di mercato su Gabriel Jesus. Secondo il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, la visita dell'agente non è legata soltanto a Massimiliano Allegri, suo storico assistito, ma rappresenta anche l'occasione per approfondire la situazione dell'attaccante dell'Arsenal, profilo che il club azzurro segue con attenzione in vista delle prossime settimane.

Romano: "Il Napoli parlerà con Branchini anche di Gabriel Jesus"

Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha dichiarato: "In queste ore hanno fatto visita al Napoli e ai loro assistiti due agenti: Giovanni Branchini e Maxime Nana. Branchini è l'agente di Max Allegri e quindi, chiaramente, è una visita che vede protagonista l'allenatore del Napoli. Branchini storicamente è sempre vicino ai suoi assistiti, anche agli allenatori, e in questo caso c'è la possibilità di andare a toccare con mano l'inizio di questo nuovo Napoli che prende forma sotto la guida di Max Allegri.

Giovanni Branchini è anche, da pochi mesi, il nuovo agente del brasiliano Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal. Per Gabriel Jesus, Branchini ha preso questo incarico con l'idea di trovare la soluzione migliore. Il giocatore ha un solo anno di contratto con l'Arsenal. Giovanni Branchini è arrivato quest'oggi in ritiro a Castel di Sangro per parlare chiaramente con Max Allegri, ma possiamo dirvi che si parlerà anche con Giovanni Manna di questa opportunità legata a Gabriel Jesus. È un'idea che il Napoli vuole considerare e percorrere.

Il Napoli sa molto bene che su Gabriel Jesus ci sono altre squadre, quindi i tempi di questa operazione diventano importanti, perché tante squadre cercano una punta. Gabriel Jesus è un profilo molto interessante e l'Arsenal, al momento, valuta solo una cessione a titolo definitivo, non un prestito. Ci sono degli ostacoli legati ai tempi, alla formula e ai costi. Il Napoli deve fare delle uscite, abbiamo detto di Lukaku e di Lucca. Ma intanto si comincia a parlare con gli agenti, perché Gabriel Jesus è stuzzicato dal Napoli. Come vi abbiamo raccontato, il giocatore darebbe un'apertura. Allora occhio a questo tipo di pista, perché la presenza del suo agente è certamente un segnale".