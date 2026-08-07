Milinkovic-Savic, spunta il Fenerbahce: il serbo può sostituire Ederson

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Fenerbahce su Milinkovic-Savic: il portiere del Napoli può sostituire Ederson.

Il Fenerbahce guarda in casa Napoli per l'eventuale sostituzione di Ederson. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che sul proprio account X ha rivelato come il club turco abbia chiesto informazioni per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere azzurro sarebbe dunque finito nel mirino del Fenerbahce, che sta valutando le possibili alternative tra i pali in vista dei prossimi sviluppi di mercato.

Fenerbahce, Milinkovic-Savic nel mirino se parte Ederson

L'interesse per Milinkovic-Savic sarebbe legato soprattutto alla situazione di Ederson. Secondo Schira, infatti, il portiere brasiliano avrebbe ricevuto due offerte importanti e la sua permanenza al Fenerbahce sarebbe quindi in dubbio. In caso di partenza, il club turco potrebbe approfondire i contatti per l'estremo difensore del Napoli, individuato come uno dei possibili profili per raccoglierne l'eredità.