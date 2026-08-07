Milinkovic-Savic, spunta il Fenerbahce: il serbo può sostituire Ederson
Il Fenerbahce guarda in casa Napoli per l'eventuale sostituzione di Ederson. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che sul proprio account X ha rivelato come il club turco abbia chiesto informazioni per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere azzurro sarebbe dunque finito nel mirino del Fenerbahce, che sta valutando le possibili alternative tra i pali in vista dei prossimi sviluppi di mercato.
Fenerbahce, Milinkovic-Savic nel mirino se parte Ederson
L'interesse per Milinkovic-Savic sarebbe legato soprattutto alla situazione di Ederson. Secondo Schira, infatti, il portiere brasiliano avrebbe ricevuto due offerte importanti e la sua permanenza al Fenerbahce sarebbe quindi in dubbio. In caso di partenza, il club turco potrebbe approfondire i contatti per l'estremo difensore del Napoli, individuato come uno dei possibili profili per raccoglierne l'eredità.
Behind The Scenes - #Fenerbahce have asked info for #Napoli’s goalkeeper Vanja #MilinkovicSavic as a possible #Ederson’s replacement. The brazilian gk has received two important bids and his future at Fener could be in doubt. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 7, 2026
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