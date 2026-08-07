Futuro Anguissa, Romano: "Napoli tranquillo, vicenda rinnovo da tenere d'occhio"

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Romano aggiorna sul futuro di Anguissa: il Napoli punta sul rinnovo del centrocampista.

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa sembra essere sempre più legato al Napoli. Dopo le indiscrezioni che lo avevano indicato tra i possibili partenti, l'arrivo di Massimiliano Allegri avrebbe cambiato gli scenari, con il centrocampista camerunese tornato al centro del progetto tecnico. La presenza del suo agente, Maxime Nana, nel ritiro di Castel di Sangro alimenta inoltre le voci su un possibile prolungamento del contratto.

Romano: "Il Napoli è tranquillo, ma il rinnovo resta un tema"

Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha dichiarato: "In queste ore hanno fatto visita al Napoli e ai loro assistiti due agenti: Giovanni Branchini e Maxime Nana. Nana è il procuratore di André-Frank Zambo Anguissa. Per Anguissa c'è una situazione che si è evoluta in maniera particolare perché si pensava potesse essere uno dei partenti. Se n'è parlato molto nella seconda parte della stagione del Napoli, sembrava quasi scontato che potesse andare via e invece l'arrivo di Allegri ha rinvigorito le certezze: il Napoli vuole puntare su Anguissa. Lo ha detto anche lo stesso Manna in conferenza stampa qualche settimana fa.

Adesso arriva il suo agente perché Anguissa ha un altro anno di contratto, fino al 2027. Bisognerà capire anche come affrontare la questione rinnovo. Il Napoli non è in ansia, è molto tranquillo ed è sicuro che Anguissa possa fare una grande stagione a prescindere dal contratto. Chiaramente, mantenere i contatti attivi può far comodo per eventualmente incanalare un discorso di rinnovo. Al momento non siamo ancora in una fase decisiva, ma è certamente una vicenda da tenere d'occhio e da seguire, quella di Anguissa, con la presenza anche del suo agente nel ritiro pre-season del Napoli".