Lukaku-Atlanta, c'è distanza tra domanda e offerta: le cifre

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Il nodo resta la valutazione economica: il club americano sarebbe disposto a mettere sul tavolo tra i 5 e i 7 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da definire, ma le piste principali sarebbero tre: Turchia, Arabia Saudita e Major League Soccer. Tra i club maggiormente interessati ci sarebbe l'Atlanta United, che avrebbe seguito da vicino l'attaccante belga durante il Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti e sarebbe intenzionato ad accelerare per chiudere l'operazione. Gli agenti del giocatore sono al lavoro e questa potrebbe essere la settimana decisiva per la presentazione di una prima offerta.

Lukaku-Napoli, futuro tutto da definire

Il nodo resta la valutazione economica: il club americano sarebbe disposto a mettere sul tavolo tra i 5 e i 7 milioni di euro, cifra ritenuta però insufficiente dal Napoli, che punta a incassare qualche milione in più dalla cessione dell'attaccante. L'obiettivo della società azzurra, conclude il quotidiano, è comunque chiaro: alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio in rosa, iniziando a definire le uscite dei calciatori con i contratti più pesanti.