Tentazione Premier: Manna va sul sicuro con altri 2 colpi a effetto?

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Ultime calciomercato Napoli: dopo De Bruyne, Gilmour, Lukaku e McTominay, per Manna spuntano altri 2 giocatori della Premier League per Allegri

Il Napoli guarda sempre più verso la Premier League. Dopo gli arrivi di profili di spessore internazionale come Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Romelu Lukaku e Scott McTominay, il club azzurro continua a monitorare il mercato inglese alla ricerca di nuovi rinforzi per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Sul tavolo del direttore sportivo Giovanni Manna ci sono altri due nomi di grande interesse: Gabriel Jesus e Benoit Badiashile.

Calciomercato Napoli, colpi dalla Premier League?

L’attaccante brasiliano dell’Arsenal rappresenta una possibile soluzione per il reparto offensivo, un profilo di esperienza e qualità che potrebbe garantire gol, tecnica e versatilità. Il difensore francese del Chelsea, invece, risponde alle caratteristiche ricercate per la retroguardia: fisicità, velocità e capacità di impostare dal basso. Due operazioni ambiziose, entrambe provenienti dalla Premier League, che confermano la strategia del Napoli: puntare su giocatori abituati ai grandi palcoscenici europei per alzare il livello della squadra.