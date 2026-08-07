Tentazione Premier: Manna va sul sicuro con altri 2 colpi a effetto?
Il Napoli guarda sempre più verso la Premier League. Dopo gli arrivi di profili di spessore internazionale come Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Romelu Lukaku e Scott McTominay, il club azzurro continua a monitorare il mercato inglese alla ricerca di nuovi rinforzi per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Sul tavolo del direttore sportivo Giovanni Manna ci sono altri due nomi di grande interesse: Gabriel Jesus e Benoit Badiashile.
Calciomercato Napoli, colpi dalla Premier League?
L’attaccante brasiliano dell’Arsenal rappresenta una possibile soluzione per il reparto offensivo, un profilo di esperienza e qualità che potrebbe garantire gol, tecnica e versatilità. Il difensore francese del Chelsea, invece, risponde alle caratteristiche ricercate per la retroguardia: fisicità, velocità e capacità di impostare dal basso. Due operazioni ambiziose, entrambe provenienti dalla Premier League, che confermano la strategia del Napoli: puntare su giocatori abituati ai grandi palcoscenici europei per alzare il livello della squadra.
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