Rinnovo McTominay, il Napoli vuole accelerare. Ma spunta un club a sorpresa
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Entro Natale il Napoli vorrebbe dare un'accelerata alle trattative per il rinnovo di Scott McTominay. Ma occhio al Manchester United
Anche il futuro di Scott McTominay merita particolare attenzione. Il Napoli vorrebbe accelerare entro Natale per il rinnovo del centrocampista scozzese, ma dalla Premier League iniziano ad arrivare segnali di interesse. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino.
Il Manchester United rivuole McTominay?
Tra i club che stanno osservando la situazione ci sarebbe anche il Manchester United, sua ex squadra. Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive sia per il prolungamento del contratto sia per le strategie di mercato del club azzurro.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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