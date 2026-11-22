Calciomercato Napoli, Lang resta in bilico per gennaio: spunta una nuova pretendente
Il futuro di Noa Lang al Napoli resta incerto nonostante la convincente prestazione contro il Torino, con cui l'olandese ha risposto ai fischi ricevuti nelle ultime settimane. Il club azzurro non escluderebbe una cessione durante il mercato di gennaio, qualora arrivasse un'offerta ritenuta adeguata. Diversi club seguono l'esterno offensivo, ma al momento il direttore sportivo Giovanni Manna non avrebbe ricevuto proposte ufficiali.
Calciomercato Napoli, la Lazio pensa a Lang: può essere l'alternativa a Zaccagni
Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, anche la Lazio avrebbe messo gli occhi su Noa Lang. Il presidente Claudio Lotito e l'allenatore Gennaro Gattuso starebbero valutando l'olandese come possibile alternativa a Mattia Zaccagni. L'attaccante azzurro figurerebbe tra i principali candidati a lasciare Napoli nella prossima sessione invernale, anche se per il momento non risultano trattative concrete tra i due club.
🚨#Napoli Noa Lang is among the leading candidates to leave Napoli during the January transfer window. 📞 Napoli could use funds from a potential sale to help finance Massimiliano Allegri's transfer plans and future squad reinforcements. 🔄 Lazio are understood to be considering Noa Lang as a possible alternative to Mattia Zaccagni and a player capable of adding depth to the wing positions. ⏳ With the winter transfer window approaching, developments regarding Lang's future are expected to accelerate, potentially leading to one of the most interesting transfer stories in Serie A. 🇳🇱— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 22, 2026
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