Calciomercato Napoli, Lang resta in bilico per gennaio: spunta una nuova pretendente

Napoli, Lang resta in bilico nonostante la prova col Torino: la Lazio valuta l'olandese come alternativa a Zaccagni.

Il futuro di Noa Lang al Napoli resta incerto nonostante la convincente prestazione contro il Torino, con cui l'olandese ha risposto ai fischi ricevuti nelle ultime settimane. Il club azzurro non escluderebbe una cessione durante il mercato di gennaio, qualora arrivasse un'offerta ritenuta adeguata. Diversi club seguono l'esterno offensivo, ma al momento il direttore sportivo Giovanni Manna non avrebbe ricevuto proposte ufficiali.

Calciomercato Napoli, la Lazio pensa a Lang: può essere l'alternativa a Zaccagni

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, anche la Lazio avrebbe messo gli occhi su Noa Lang. Il presidente Claudio Lotito e l'allenatore Gennaro Gattuso starebbero valutando l'olandese come possibile alternativa a Mattia Zaccagni. L'attaccante azzurro figurerebbe tra i principali candidati a lasciare Napoli nella prossima sessione invernale, anche se per il momento non risultano trattative concrete tra i due club.