Juric apre all'addio di Varela: "Se vendi a 40-50mln per me è un bene"

Juric elogia Varela, accostato al Napoli, e apre alla valorizzazione dei giovani del Monza.

Ivan Juric, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, soffermandosi anche sulla crescita di Gustavo Varela, giovane calciatore accostato al Napoli in chiave mercato. Il tecnico ha elogiato i progressi del giocatore dopo la prestazione contro l'Atalanta, affrontando anche il tema delle possibili cessioni dei talenti emergenti durante la stagione. Juric ha ribadito l'importanza di valorizzare i giovani, senza perdere di vista l'obiettivo della permanenza in Serie A: "L’obiettivo è rimanere in Serie A con questi principi, e quindi ragazzi giovani. Se vendi qualcuno a 40-50 milioni come mi è successo a Verona e Torino e li riutilizzi in maniera intelligente per me è un bene. I margini di miglioramento sono impressionanti. Secondo me ha fatto la sua miglior prestazione contro l'Atalanta”.

Rientrerà qualcuno per la partita contro la Fiorentina?

“Maye, Folorunsho e Ngonge non ci saranno, mentre Ziolkowski sarà a disposizione. Mi chiedete se giocherà Birindelli o Toure… Mi piacciono entrambi, ho due giocatori che mi fanno sentir sereno. Pessina ha fatto due settimane di allenamento. Solo la sua presenza alza il livello dell'allenamento. Domani titolare? Ci penserò”.

Quanto è cresciuto il suo Monza?

“Siamo migliorati tantissimo, noto una crescita immensa anche a partire dall'ultima contro l'Atalanta. Il morale è molto alto. Non siamo soddisfatti a livello di classifica, ma come prestazioni sì. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada senza deprimerci. La Fiorentina ha una squadra importantissima, hanno fatto un sacco di acquisti. Andiamo a giocare con grandissimo coraggio e dovremo essere perfetti”.