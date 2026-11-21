Manna non lo ha mai perso di vista: torna un obiettivo di un anno fa

Calciomercato Napoli, occhi su Cambiaghi del Bologna: piaceva già a gennaio, ma il club emiliano fa muro. Se parte Lang servirà un esterno

Il Napoli segue con attenzione Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna è un profilo che piaceva già in passato e che torna d'attualità in vista del mercato di gennaio, dopo la serata di Nazionale contro la Francia, in cui ha fornito l'assist per il gol dell'1-1 di Pio Esposito. Un giocatore che intriga il club azzurro, anche se la strada per arrivare a lui è tutt'altro che semplice.

Il Bologna fa muro

Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, Cambiaghi piaceva al Napoli già lo scorso gennaio e l'interesse non si è mai spento. Il Bologna, però, fa muro: la società emiliana non ha intenzione di cederlo, e questo rende l'operazione complicata per gli azzurri. Il suo nome resta comunque nel taccuino del direttore sportivo Manna, che lo considera una soluzione di qualità per rinforzare le corsie.

Se parte Lang, serve un esterno

Il discorso si lega a quanto accadrà in uscita. Se Lang dovesse lasciare Napoli a gennaio, come emerso nei giorni scorsi con l'interesse di Galatasaray e Genoa, al Napoli servirebbe un esterno per sostituirlo. In quel caso Cambiaghi diventerebbe un obiettivo ancora più concreto, nel quadro di una sessione in cui le uscite determineranno le entrate. Resta da capire se il Bologna aprirà a un'offerta importante e se il Napoli sarà disposto a investire su un giocatore che ha già mostrato di poter incidere. Per ora la pista è viva, ma in attesa di sviluppi.