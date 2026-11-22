Ultim'ora Moretto: "De Bruyne lascerà il Napoli al 100%! Ha già detto sì al PSV per motivi familiari"

Il giornalista, a Radio Marca, assicura che il belga ha accettato i neerlandesi: tra i club c'è buona intesa, ma il Napoli chiede più dell'offerta attuale.

Matteo Moretto fa il punto sul futuro di Kevin De Bruyne ai microfoni di Radio Marca, nel programma "La Pizarra de Quintana". "La mia sensazione è che De Bruyne lascerà Napoli, al 100%", dichiara il giornalista, secondo cui il centrocampista belga "lascerà il Napoli per firmare con il PSV": le informazioni in suo possesso dicono che Kevin ha già detto sì al club di Eindhoven.

Trattativa in corso tra i club: il PSV ha presentato un'offerta

Sono in corso contatti tra i due club: il PSV ha già avanzato un'offerta, indicata da Moretto in circa 2 milioni di euro, e il Napoli chiede una cifra superiore, ma tra le parti c'è, spiega, "una buona intesa". Per il giornalista, "a causa di questioni familiari", il belga potrebbe finire al PSV: "queste sono le informazioni che ho".

Un addio che può cambiare il mercato di gennaio degli azzurri

Se la trattativa dovesse chiudersi, il Napoli perderebbe uno dei suoi centrocampisti più esperti, con la necessità di individuare un sostituto già a gennaio. Per ora, però, non c'è alcuna conferma ufficiale da parte dei club coinvolti.