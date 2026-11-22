"Non ha un piede dentro e uno fuori": Allegri frena sulle voci, ma De Bruyne resta in partenza

Dopo il successo sul Torino, il tecnico prova a smorzare le indiscrezioni di mercato su gennaio, ma attorno il belga può partire.

Il commento di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn, dopo l'1-0 al Torino al Maradona, è netto: "Non c'è piede dentro e piede fuori, è un giocatore straordinario. Basta vedere stasera, sta facendo bene". Il tecnico ricorda che l'anno scorso De Bruyne è stato fuori quattro-cinque mesi per infortunio e "non è un ragazzino": con la nazionale ha fatto bene, ma aveva fatto bene anche con il Napoli, e a volte "la percezione" porta a un giudizio diverso. Il riferimento è proprio a Kevin De Bruyne, inizialmente lasciato in panchina e inserito in campo solo a causa dell'infortunio di Antonio Vergara, l'ennesimo fra le fila partenopee.

"Ma è proprio come dice Allegri?"

Secondo TuttoMercatoWeb, attorno a De Bruyne continua ad esserci la sensazione che a gennaio si possa muovere qualcosa, con il PSV Eindhoven in prima linea per offrirgli nuovi stimoli e una nuova ripartenza. L'ultima sosta per le nazionali ha portato dichiarazioni, da parte del giocatore e anche della moglie, che non possono lasciare indifferenti.

Bosz sul possibile arrivo: "Vivo tutto questo da bordo campo"

Ieri è intervenuto sul tema anche il tecnico del PSV, Peter Bosz: "Come sto vivendo tutto questo? Da bordo campo. Ho molti incarichi in questo club e, fortunatamente, questo non è uno di quelli. È una questione che spetta a Earnest Stewart (direttore tecnico), ne parlo con lui, ma è una questione tra me e lui". Una risposta con cui l'allenatore olandese rimanda alla dirigenza qualsiasi discorso sulla trattativa per il centrocampista belga.