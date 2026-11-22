Futuro Allegri, Romano: "ADL si fida, mai contattato altri allenatori"

Il giornalista, sul suo canale YouTube all'indomani di Napoli-Torino 1-0, assicura la totale fiducia del presidente nel tecnico

Fabrizio Romano fa il punto sul Napoli all'indomani del successo sul Torino per 1-0. Sul suo canale YouTube assicura innanzitutto la totale fiducia di De Laurentiis nel suo allenatore: nonostante i risultati negativi di inizio stagione, il presidente non ha mai contattato nessun altro tecnico, né prima della gara con la Lazio, né durante la sosta, né quando a inizio stagione si era parlato di Palladino. Anzi, De Laurentiis ha aspettato Allegri e lo ha rispettato, perché il Napoli ha scelto di supportarlo.

A fine gara ADL ha parlato alla squadra, complimentandosi

Secondo Romano, il Napoli ha difeso Allegri, ha puntato su di lui e ha mostrato questo sostegno anche di fronte ai giocatori, prima, durante e dopo la partita col Torino. Ieri, a fine gara, De Laurentiis ha parlato con la squadra, si è complimentato con i calciatori e con lo stesso tecnico.

"A gennaio il Napoli si muoverà tanto, con entrate e uscite"

La fiducia nel tecnico, spiega il giornalista, è il preludio di una sessione di mercato invernale molto attiva. Romano garantisce che a prescindere dai prossimi risultati il Napoli a gennaio ha intenzione di muoversi molto, sia sul fronte degli acquisti sia su quello delle cessioni: c'è voglia di inserire nuovi giocatori e di cambiarne altri, si stanno già pianificando diverse operazioni e "il Napoli si muoverà con entrate e uscite".