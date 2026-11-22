Il segnale di Lang per il mercato: fischi, assist e la Lazio sullo sfondo per gennaio

Subentrato a Spinazzola al 58' tra i fischi del Maradona, l'olandese reagisce con un recupero e una giocata decisiva per il gol vittoria contro il Torino.

Il destino di Noa Lang è già segnato? Forse sì, ma dallo stadio Maradona è arrivato un timido segnale dal diretto interessato. Nella sfida contro il Torino l'olandese è subentrato a Spinazzola al 58' e ha ricevuto una bordata di fischi. Pochi minuti dopo ha controllato un pallone e lo ha crossato direttamente in tribuna, in quello che sembrava il preludio a una serata indolente e poco produttiva.

"Non vuole arrendersi all'inerzia negativa"

Lang ha poi avuto la forza di reagire: con uno scatto di trenta metri si è immolato per la squadra, recuperando il pallone su Aboukhlal, portandolo nella metà campo avversaria e servendolo a Scott McTominay per il decisivo 1-0. È presto per parlare di svolta, scrive TMW, ma il ragazzo ha quantomeno mostrato di non volersi arrendere passivamente all'inerzia negativa delle ultime settimane.

Gennaio resta tutto da vedere

La situazione in vista di gennaio, spiega il sito, è comunque da osservare: Lang rimane uno dei primi nomi in uscita in casa azzurra e una sua cessione potrebbe finanziare nuovi innesti per Allegri. Attenzione quindi alle possibili squadre interessate, che potrebbero cogliere questo primo segnale per puntare sul suo rilancio, a partire dalla Lazio, che penserebbe proprio a lui come vice-Zaccagni per continuare a sognare.