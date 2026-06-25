Allegri-Milan, Mediaset: può anche finire in tribunale! Ecco i possibili scenari

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Massimiliano Allegri non ha ancora trovato un accordo col Milan per quanto concerne la risoluzione contrattuale. Il Napoli è in attesa.

L'attesa per l'ufficialità di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli continua. Il nodo resta la risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il Milan, con l'accordo sulla buonuscita che non è stato ancora trovato e una distanza economica ancora significativa tra le parti. Sportmediaset fa il punto della situazione.

Allegri-Milan, due le possibili soluzioni

Aurelio De Laurentiis, rientrato in Italia, avrebbe ribadito la necessità di attendere, ma la pazienza del presidente azzurro starebbe ormai per esaurirsi dopo circa un mese di trattative. Gli scenari sul tavolo sarebbero due: trovare un'intesa economica con il Milan entro pochi giorni oppure procedere con le dimissioni di Allegri, ipotesi che potrebbe però sfociare in un contenzioso davanti agli organi di giustizia sportiva.