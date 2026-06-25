Napoli-Khalaili, c'è già una bozza d'accordo sul contratto: cifre e dettagli

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Il principale obiettivo di calciomercato per la fascia destra del Napoli è Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise.

Archiviato il soggiorno a Los Angeles, Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia per infiammare il mercato del Napoli nell'anno del Centenario. Definito l'arrivo di Massimiliano Allegri in panchina (triennale da 4,5 milioni a stagione), si attende solo la sua risoluzione con il Milan, ma il presidente del club partenopeo ha preso in mano le trattative insieme al ds Giovanni Manna. L'obiettivo è blindare i primi colpi prima del ritiro estivo, assecondando le richieste del tecnico livornese per rilanciare le ambizioni azzurre. Anche in Europa.

Il Napoli ha già una bozza d'intesa con Khalaili

Appena possibile si punterà a chiudere per Anan Khalaili, l'esterno israeliano scelto per la fascia destra: per lui - scrive La Gazzetta dello Sport - è pronta una bozza d'intesa quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Per sbloccare l'arrivo di Khalaili servirà però un importante lavoro di mediazione, perché l'Union Saint-Gilloise deve abbassare le sue pretese rispetto alla richiesta iniziale di 25 milioni di euro. Questa doppia operazione rappresenta la priorità assoluta dell'asse De Laurentiis-Manna-Allegri. Una volta sistemati questi tasselli, il Napoli valuterà le operazioni in uscita e gli ultimi ritocchi.