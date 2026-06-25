Gila, priorità assoluta al Napoli: più Rafa Marin che Lucca come contropartita
Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, ma la trattativa con la Lazio resta ancora tutta da definire. A fare il punto è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermando che il difensore spagnolo ha già espresso la propria volontà di trasferirsi in azzurro.
Gila dà priorità al Napoli
Secondo l'esperto di mercato, Gila ha dato priorità assoluta al Napoli dopo settimane di contatti, ma il vero ostacolo resta l'intesa economica tra i due club. Sul fronte delle possibili contropartite, Moretto chiarisce che Rafa Marin è un profilo gradito alla Lazio e a Gennaro Gattuso e potrebbe rientrare nei dialoghi tra le società.
Lucca contropartita? Pare di no
Diversa, invece, la situazione di Lorenzo Lucca: il suo nome è stato accostato ai biancocelesti negli ultimi giorni, ma al momento non risultano contatti o trattative concrete. Per Moretto, dunque, l'attaccante non rappresenta un elemento della negoziazione. La chiave dell'operazione resta l'accordo tra Napoli e Lazio.
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