Gila, priorità assoluta al Napoli: più Rafa Marin che Lucca come contropartita

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Oggi alle 17:50 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

La chiave dell'operazione Gila resta l'accordo tra Napoli e Lazio, perché quello tra il club e il difensore c'è già.