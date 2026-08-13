Badiashile, sprint finale! Schira: "Oggi nuovi contatti, le cifre definitive"

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Le trattative tra Napoli e Chelsea per il trasferimento di Benoit Badiashile sono entrate nella fase calda della stretta finale. Come confermato anche dal giornalista Nicolò Schira, il difensore centrale francese ha già espresso il proprio totale gradimento all'operazione, raggiungendo un'intesa di massima con il club azzurro per ingaggio e durata contrattuale in caso di riscatto. Per la giornata di oggi è previsto un vertice cruciale per limare la distanza economica rimasta, legata al prezzo fissato per il diritto di riscatto.

Distanza economica e margini d'intesa

Il nodo principale risiede nelle differenti valutazioni finali del cartellino: i Blues partono da una richiesta iniziale di 30 milioni di euro, mentre la dirigenza azzurra punta a fissare la cifra del riscatto intorno ai 20 milioni. La sensazione generale è che l'affare possa sbloccarsi positivamente a metà strada, trovando un punto d'incontro sui 25-27 milioni di euro oltre ai 3 milioni già stabiliti per il prestito oneroso.