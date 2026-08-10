Altro che Napoli o Serie A, Endrick resta al Real Madrid: Mourinho lo blinda

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Il Real Madrid ha preso una decisione chiara sul futuro di Endrick. Il giovane attaccante brasiliano, accostato nelle ultime settimane anche al Napoli, è destinato a rimanere in rosa e, al momento, non c’è alcuna volontà da parte del club spagnolo di aprire a un prestito. Nonostante i tentativi di Roma e Aston Villa di valutare la possibilità di ingaggiare il giocatore con una formula temporanea, il Real Madrid ha scelto di alzare il muro e di comunicare la propria posizione anche agli agenti del brasiliano. La dirigenza e lo staff tecnico considerano infatti Endrick una risorsa importante in vista della nuova stagione e non intendono privarsene. Lo riporta Fabrizio Romano.

Endrick, la maglia numero 9 e il futuro al Real

A rafforzare ulteriormente l’idea di una permanenza a Madrid c’è anche una scelta dal forte valore simbolico: Endrick indosserà la maglia numero 9. Un segnale importante sulle intenzioni del club nei confronti dell’attaccante, che potrebbe quindi continuare la propria esperienza al Real Madrid senza passare attraverso un prestito. La situazione, salvo clamorosi sviluppi, sembra dunque destinata a chiudersi definitivamente. L’unico scenario in grado di rimettere in discussione il quadro attuale sarebbe una precisa richiesta di addio da parte dello stesso Endrick. In assenza di una volontà esplicita del brasiliano di cambiare squadra, il Real Madrid appare intenzionato a puntare su di lui e a garantirgli un ruolo nel progetto tecnico della prossima stagione.