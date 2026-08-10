Retroscena Zeballos: accordo col Napoli a fine maggio, sta saltando per un motivo

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Il Napoli ha un accordo con Exequiel Zeballos dalla fine di maggio, ma l’operazione è sempre stata legata alla necessità di completare alcune cessioni nel reparto offensivo. Lo fa sapere Fabrizio Romano. Una condizione che il giocatore argentino conosceva e che aveva accettato nell’attesa che il club azzurro riuscisse a liberare spazio in rosa. Ora, però, lo scenario è cambiato e il Celta Vigo si è inserito con grande decisione nella corsa all’attaccante.

Il club spagnolo è pronto a presentare nelle prossime ore un’offerta ufficiale per acquistare Zeballos. La trattativa potrebbe quindi entrare nella fase decisiva e il Celta sembra ormai vicino al sorpasso sul Napoli. Resta da capire quale sarà la reazione del club azzurro, che dovrà eventualmente accelerare per evitare di perdere un giocatore con cui aveva già raggiunto un’intesa. Il futuro di Zeballos è dunque ancora da definire, ma la pista che porta in Spagna sta diventando sempre più concreta.