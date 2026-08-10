Zeballos a un passo dal Celta, Romano: "Napoli ha accordo col giocatore, ma non chiude"
Il Celta Vigo è al lavoro per presentare un’offerta ufficiale al Boca Juniors per Exequiel Zeballos. La proposta dovrebbe essere formalizzata nel corso di questa settimana, con il club spagnolo intenzionato a compiere un passo concreto per assicurarsi l’attaccante argentino. Dopo i primi contatti e le valutazioni delle parti, la trattativa potrebbe quindi entrare nella sua fase decisiva, soprattutto alla luce della situazione contrattuale del giocatore.
Zeballos a un passo dal Celta Vigo
Il Napoli osserva con attenzione la situazione e ha già raggiunto un accordo verbale con Zeballos per quanto riguarda i termini personali. Tuttavia, il club partenopeo non ha ancora ricevuto il via libera per procedere con l’operazione. L’eventuale arrivo dell’attaccante, infatti, è sempre stato subordinato alla necessità di completare alcune cessioni. Al momento, dunque, il Napoli resta in attesa degli sviluppi sul fronte delle uscite, mentre il Celta Vigo si prepara a formalizzare la propria proposta al Boca.
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