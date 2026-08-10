Lukaku verso l'addio! Sky conferma: "Intesa Napoli-Fenerbahçe a un passo"
Il Napoli è sempre più vicino a raggiungere l’intesa definitiva con il Fenerbahçe per il trasferimento di Romelu Lukaku. Le parti stanno lavorando agli ultimi dettagli dell’operazione e la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. Lo riferisce Sky Sport. Dopo i contatti delle ultime ore e la nuova proposta presentata dal club turco, l’accordo tra le due società sembra essere sempre più vicino.
Lukaku sta per salutare la Serie A
Per Lukaku si profila dunque un trasferimento in Turchia, con il Fenerbahçe che ha già raggiunto un’intesa con l’attaccante belga sui termini personali. Restano da definire gli ultimi passaggi tra i club, ma il Napoli e la società turca sono ormai vicini alla fumata bianca. L’operazione potrebbe quindi essere completata a breve, permettendo al centravanti di lasciare il club azzurro e iniziare una nuova avventura in Super Lig.
.@sscnapoli, intesa in dirittura di arrivo con il @Fenerbahce per Lukaku— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 10, 2026
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