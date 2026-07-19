Ambrosino lascia il Napoli: due club di Serie B si contendono il napoletano

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Ambrosino conteso in Serie B: anche il Cesena si inserisce nella corsa all'attaccante del Napoli

Il futuro di Giuseppe Ambrosino resta uno dei temi aperti del mercato in uscita del Napoli. Il club azzurro sta infatti valutando le proposte arrivate per l'attaccante classe 2003, destinato a lasciare la squadra per trovare maggiore continuità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore si è intensificato l'interesse di diversi club di Serie B.

Il Cesena sfida il Modena per Ambrosino

Oltre al Modena, che segue da tempo il giovane centravanti, si sarebbe inserito con decisione anche il Cesena. Come riferisce il Corriere dello Sport, il club romagnolo ha manifestato il proprio interesse per Ambrosino, alimentando un duello di mercato con il Modena. Il Napoli continua a monitorare la situazione e valuterà nei prossimi giorni quale soluzione sarà la più vantaggiosa per la crescita del calciatore e per le esigenze del club.