Calciomercato Napoli, spunta Solet: Manna valuta 4 nomi per sostituire Buongiorno

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Napoli valuta Solet, Badiashile e Tiago Gabriel per sostituire l'infortunato Buongiorno.

Il Napoli continua a monitorare con attenzione le condizioni di Alessandro Buongiorno, il cui problema al ginocchio potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Il club azzurro vuole capire se i tempi di recupero saranno compatibili con l'inizio della stagione o se sarà necessario intervenire sul mercato per consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale già nelle prossime settimane.

Solet proposto al Napoli, restano vive le piste Badiashile e Tiago Gabriel

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Federico Gatti resta uno dei profili più graditi al direttore sportivo Giovanni Manna e ad Allegri, che lo hanno già allenato e valorizzato ai tempi della Juventus. Tuttavia, l'eventuale lungo stop di Buongiorno potrebbe spingere il Napoli verso un centrale mancino. Per questo motivo sono in corso valutazioni su Benoit Badiashile del Chelsea, mentre resta sotto osservazione anche Tiago Gabriel del Lecce, giovane difensore portoghese considerato un investimento di prospettiva e seguito anche dal Benfica. Nelle ultime ore, inoltre, un intermediario avrebbe proposto al Napoli il nome di Oumar Solet dell'Udinese, profilo che si aggiunge alla lista delle possibili alternative per rinforzare il reparto arretrato.