Lindstrom e Folorunsho a Dimaro, ma restano in uscita. Situazione diversa per altri azzurri
Il ritiro di Dimaro rappresenterà anche un momento chiave per il mercato del Napoli. Secondo quanto riferisce Il Roma, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per ridurre il numero dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri, così da permettere al tecnico di lavorare il prima possibile con il gruppo destinato ad affrontare la nuova stagione.
Da Folorunsho a Lindstrom: le situazioni aperte
Michael Folorunsho e Jesper Lindstrom, pur essendo stati convocati per il ritiro, potrebbero lasciare il Napoli già nei prossimi giorni qualora arrivassero le offerte giuste. Diversa la situazione di Alessio Zerbin, Jens Cajuste, Walid Cheddira e Giuseppe Ambrosino, rimasti fuori dalla lista dei convocati perché destinati a una sistemazione. In Trentino, invece, Allegri valuterà attentamente giocatori come Rafa Marin, Luca Marianucci, Noa Lang, Lorenzo Lucca, Luis Hasa ed Emanuele Rao, chiamati a convincere il nuovo allenatore. Parallelamente, Manna continuerà a lavorare anche sul mercato in entrata, ancora fermo in attesa delle prime cessioni.
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