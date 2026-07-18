Napoli e Newcastle su Badiashile, Schira: "Il Chelsea è pronto a cederlo"

Napoli e Newcastle su Badiashile, Schira: "Il Chelsea è pronto a cederlo"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Napoli e Newcastle seguono Badiashile, difensore del Chelsea in uscita dal club inglese.

Nicolò Schira rilancia una nuova indiscrezione di mercato che riguarda il Napoli. Attraverso il proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato riferisce che il club azzurro ha effettuato un sondaggio per Benoit Badiashile, difensore centrale del Chelsea, finito tra i profili monitorati per rinforzare il reparto arretrato.

Badiashile in uscita dal Chelsea

Secondo quanto riportato da Schira, anche il Newcastle si è mosso chiedendo informazioni sul centrale francese. Badiashile, infatti, non rientrerebbe nei piani tecnici di Xabi Alonso ed è pronto a lasciare il Chelsea nel corso di questa sessione estiva di mercato. La situazione resta da monitorare, con entrambe le società interessate a valutare l'eventuale fattibilità dell'operazione.