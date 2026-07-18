Napoli e Newcastle su Badiashile, Schira: "Il Chelsea è pronto a cederlo"
Nicolò Schira rilancia una nuova indiscrezione di mercato che riguarda il Napoli. Attraverso il proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato riferisce che il club azzurro ha effettuato un sondaggio per Benoit Badiashile, difensore centrale del Chelsea, finito tra i profili monitorati per rinforzare il reparto arretrato.
Badiashile in uscita dal Chelsea
Secondo quanto riportato da Schira, anche il Newcastle si è mosso chiedendo informazioni sul centrale francese. Badiashile, infatti, non rientrerebbe nei piani tecnici di Xabi Alonso ed è pronto a lasciare il Chelsea nel corso di questa sessione estiva di mercato. La situazione resta da monitorare, con entrambe le società interessate a valutare l'eventuale fattibilità dell'operazione.
#Napoli and #Newcastle have asked info for #Chelsea’s centre-back Benoit #Badiashile, who is not in Xabi #Alonso’s Plans and is ready to leave #CFC this summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2026
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