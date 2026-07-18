Il Napoli blinda il centrocampo: un rinnovo è fatto, si ragiona su altri due

Il Napoli blinda il centrocampo: un rinnovo è fatto, si ragiona su altri dueTuttoNapoli.net
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Ieri alle 20:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora sui prolungamenti contrattuali: Vergara è chiuso, da definire le situazioni Lobotka e Anguissa.

Il Napoli continua a muoversi anche sul fronte dei rinnovi. Secondo Tuttosport, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già definito il prolungamento del contratto di Antonio Vergara, che si legherà al club azzurro fino al 2031.

Lobotka e Anguissa, quale futuro?

Restano invece da definire le posizioni di Stanislav Lobotka, in scadenza nel 2027 con opzione per un'ulteriore stagione, e di André-Frank Zambo Anguissa, anch'egli sotto contratto fino al 2027